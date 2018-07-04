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До конца года запустят участок Северо-Восточной хорды

4 июля 2018 г. 217
Фото: © shutterstock

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Стало известно, что до конца нынешнего года откроют участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от МКАД до Щелковского шоссе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

"Работы ведутся по всем участкам хорды — где-то идет строительство, где-то проектирование. Ряд участков уже запущен. Движение по еще нескольким отрезкам трассы будет открыто в этом году", — заявил по данному поводу Андрей Бочкарев.

В частности, до конца года планируется открыть движение на участке от МКАД до Щелковского шоссе. Всего же длина Северо-Восточной хорды составит 26600 метров.

Эта магистраль пройдет от платной дороги "Москва – Санкт-Петербург" с западной стороны Октябрьской железной дороги до новой развязки на МКАД, на пересечении с дорогой Вешняки – Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

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