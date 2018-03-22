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До конца марта в Новой Москве введут 200 тысяч кв. метров жилья

22 марта 2018 г. 226
Фото: © Global Look Press/Sergey Kovalev

По оценкам специалистов, в феврале рынок первичной жилой недвижимости в ТиНАО начал набирать обороты.

Стало известно, что по итогам первого квартала нынешнего года в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию около 200 тысяч кв. метров недвижимости. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента развития новых территорий.

"По итогам первого квартала текущего года объем введенной в эксплуатацию недвижимости в ТиНАО может составить порядка 200 тыс. кв. м. Это примерно 10% от того объема, который мы запланировали на 2018 г. К концу декабря мы ожидаем 2 млн. "квадратов", в том числе 1,5 млн — жилой недвижимости", — заявил по данному поводу глава департамента Владимир Жидкин.

И вообще, по оценкам специалистов, в феврале рынок первичной жилой недвижимости в ТиНАО начал набирать обороты. Более того, объем предложений квартир в новостройках ТиНАО за февраль увеличился на 10-12%.

Интересно, что помимо жилой недвижимости в ТиНАО в 2018 году планируется построить около 20 социально значимых объектов. 

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