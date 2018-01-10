Долгостроев в Москве стало на 36 меньше

В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых 29 – федеральные, 129 – инвестиционные, 95 – городской заказ.

В Москве уже несколько лет идет серьезная борьба с долгостроями, и на этом направлении одержаны большие победы. Так, по итогам 2017 года, из перечня долгостроев и незавершенного строительства в столице удалось исключить 36 объектов.

"По состоянию на начало 2017 года на контроле стройкомплекса находилось 289 объектов долгостроя и незавершенного строительства. В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых 29 – федеральные, 129 – инвестиционные, 95 – городской заказ", — говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

Надо отметить, что 7 объектов из списка введены в эксплуатацию, по 9 объектам приняты решения о возобновлении работ. Что же касается 19 площадок, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, в этом году приведут в порядок и благоустроят.