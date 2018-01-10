ГлавнаяГородДолгостроев в Москве стало на 36 меньше

Долгостроев в Москве стало на 36 меньше

10 января 2018 г. 456

В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых 29 – федеральные, 129 – инвестиционные, 95 – городской заказ.

В Москве уже несколько лет идет серьезная борьба с долгостроями, и на этом направлении одержаны большие победы. Так, по итогам 2017 года, из перечня долгостроев и незавершенного строительства в столице удалось исключить 36 объектов.

"По состоянию на начало 2017 года на контроле стройкомплекса находилось 289 объектов долгостроя и незавершенного строительства. В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых 29 – федеральные, 129 – инвестиционные, 95 – городской заказ", — говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

Надо отметить, что 7 объектов из списка введены в эксплуатацию, по 9 объектам приняты решения о возобновлении работ. Что же касается 19 площадок, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, в этом году приведут в порядок и благоустроят.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 января 2018 г. 128
По праздникам метро будет работать круглосуточно 128
10 января 2018 г. 456
Долгостроев в Москве стало на 36 меньше 456
10 января 2018 г. 773
В Новую Москву инвестировали 150 млрд рублей 773
10 января 2018 г. 649
Объем инвестиционных сделок на рынке составил 4,6 млрд долларов 649
10 января 2018 г. 1506
Медведев поручил до февраля перейти к прямым договорам в ЖКХ 1506
10 января 2018 г. 1887
Правительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми 1887
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.