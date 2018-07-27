"Дом-2" идет под снос

Площадку в Новой Москве, на которой проходя съемки ток-шоу "Дом-2" власти планируют снести.

Владельца участка уже уведомили об изъятии земли, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы. По закону собственнику земли предложат денежную компенсацию или же другой участок.

Через "Поляну" – так называли участники программы свою площадку – пройдет дорога из Саларьево в Марьино. На месте бывшего "Дома-2" может появиться трамвайная остановка "Антоновка", пишет "Вечерняя Москва".

Фото: © dom2efir.su

Дорогу проектировали так, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта, отметили в департаменте. "Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании "ЕТК-Инвест", - сообщил собеседник агентства.

По данным РБК, именно компания "ЕТК-Инвест" приобрела почти 3 га земли в Новой Москве для съемок "Дома-2".