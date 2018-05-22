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Дома реновации оснастят "умными" системами оповещения о ЧС

22 мая 2018 г. 416
Фото: © Global Look Press

В домах, строящихся в Москве по программе реновации жилья, будут обязательно устанавливать внутридомовые и поэтажные системы информирования граждан о чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее положение внесут в технические требования для проектирования домов, возводящихся по программе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Системы поэтажного и домофонного информирования тестируют в пилотных проектах на улице Артюхиной, Академической улице, Заревом проезде и Мироновской улице в ЮЗАО.

"Кроме того, получит дальнейшее развитие система оповещения на технологической базе сети проводного вещания, охватывающей 90% многоквартирного жилого фонда Москвы", - сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов, которые пойдут под снос. Жителей  переселят в новые квартиры. Всего реновация коснется примерно 1 миллиона москвичей.

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