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Дома, спроектированные специально для реновации, построят в 2019-м

14 мая 2018 г. 618
Фото: © Global Look Press

Первые дома, специально спроектированные для программы реновации, собираются построить в следующем году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Чиновник напомнил, что уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов.  "Мы рассчитываем, что 28 из них в 2019 году будут готовы к заселению", - цитирует Бочкарева "Интерфакс".

Именно с этих домов начнется первая волна переселения, отметил глава департамента, подчеркнув, что квартиры с улучшенной отделкой будут полностью готовы для проживания.

К 2020 году власти собираются вводить по 1,5 миллиона квадратных метров жилья в рамках программы. "Тогда можно будет сказать, что начнется массовое переселение жителей сносимых пятиэтажек", - сказал Бочкарев.

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