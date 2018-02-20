ГлавнаяГородДома в рамках реновации в промзонах возводить не будут

Дома в рамках реновации в промзонах возводить не будут

20 февраля 2018 г. 1037
Фото: © shutterstock.com

Промзоны не будут использовать для строительства домов по программе реновации, но в них могут появиться паркинги для новых кварталов, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что ни одна из стартовых площадок в промзоне не находится. "Но при планировании парковок для районов реновации мы будем искать свободные участки под гаражные комплексы в соседних промышленных, коммунальных или складских зонах", - пояснила Княжевская.

Она также сообщила, что проведение публичных слушаний по проектам новых кварталов реновации начнется ближе к концу года. В настоящее время разрабатывается одновременно 86 проектов планировок районов. Как только будут готовы первые проекты, их сразу представят москвичам.

Первыми на слушания могут быть представлены пять экспериментальных площадок в районах, которые участвуют в международном архитектурно-градостроительном конкурсе на лучшую концепцию для программы реновации, отметила Княжевская. Она также напомнила, что экспериментальные площадки расположатся в Головинском районе, Царицыне, Хорошево-Мневниках, Кузьминках и районе Проспект Вернадского.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Княжевская Юлиана Владимировна
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
20 февраля 2018 г. 617
Минфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки 617
20 февраля 2018 г. 660
Власти: застройщики апартаментов должны платить взносы в фонд дольщико... 660
20 февраля 2018 г. 1562
Самые дорогие новостройки в Крыму, самые дешевые – в Чечне 1562
20 февраля 2018 г. 711
Москва вошла в список лидеров городов будущего 711
20 февраля 2018 г. 1720
Японцы собираются построить самый высокий в мире деревянный небоскреб 1720
20 февраля 2018 г. 1104
Новостройку в Подмосковье можно купить за миллион и дешевле 1104
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.