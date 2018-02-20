Дома в рамках реновации в промзонах возводить не будут

Промзоны не будут использовать для строительства домов по программе реновации, но в них могут появиться паркинги для новых кварталов, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что ни одна из стартовых площадок в промзоне не находится. "Но при планировании парковок для районов реновации мы будем искать свободные участки под гаражные комплексы в соседних промышленных, коммунальных или складских зонах", - пояснила Княжевская.

Она также сообщила, что проведение публичных слушаний по проектам новых кварталов реновации начнется ближе к концу года. В настоящее время разрабатывается одновременно 86 проектов планировок районов. Как только будут готовы первые проекты, их сразу представят москвичам.

Первыми на слушания могут быть представлены пять экспериментальных площадок в районах, которые участвуют в международном архитектурно-градостроительном конкурсе на лучшую концепцию для программы реновации, отметила Княжевская. Она также напомнила, что экспериментальные площадки расположатся в Головинском районе, Царицыне, Хорошево-Мневниках, Кузьминках и районе Проспект Вернадского.