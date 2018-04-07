ГлавнаяГород«Дорожную карту» по проблемному ЖК «Царицыно» подготовят в ближайшее время

«Дорожную карту» по проблемному ЖК «Царицыно» подготовят в ближайшее время

7 апреля 2018 г. 320

На днях суд признал банкротом застройщика ЖК «Царицыно», это даёт городу юридические основания начать работу

Столичные власти в ближайшее время подготовят «дорожную карту» по достройке проблемного ЖК «Царицыно», сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На днях Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК) — застройщика одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК «Царицыно». В компании введено конкурсное производство.

По словам вице-мэра, сейчас у города появились все юридические возможности, чтобы начать работу. Решение суда позволяет уже сегодня заключать договора на подготовку к строительству, на размораживание, расконсервирование строительства. В ближайшие две недели планируется согласовать все юридические вопросы, отметил он.

«Планирую на следующей неделе провести организационное совещание со всеми заинтересованными сторонами, расписать «дорожную карту». Я уверен, что мы с этим проектом все вопросы решим», - сказал Марат Хуснуллин.

Строительство ЖК "Царицыно" было начато в 2006 году, завершить его планировалось ещё в 2012 году. МКХ заключил более 4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), из них по более чем 3 тысячам ДДУ обязательства до сих пор не исполнены. В отношении главы компании Игоря Пинкевича возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что достраивать ЖК "Царицыно" будет город. Впоследствии стало известно, что это будет принадлежащая властям Москвы компания "Мосотделстрой №1".

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
7 апреля 2018 г. 195
Канатная дорога в "Лужниках" поедет к ЧМ-2018 195
7 апреля 2018 г. 320
«Дорожную карту» по проблемному ЖК «Царицыно» подготовят в ближайшее в... 320
7 апреля 2018 г. 612
Власти усилят контроль за московскими застройщиками, работающими с ден... 612
7 апреля 2018 г. 1442
Инженер важнее экономиста: недостаток рабочих рук сказался на зарплата... 1442
6 апреля 2018 г. 2963
Брэд Питт нашел утешение в обществе архитектора 2963
6 апреля 2018 г. 1204
Расселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6% 1204
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.