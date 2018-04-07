«Дорожную карту» по проблемному ЖК «Царицыно» подготовят в ближайшее время

Столичные власти в ближайшее время подготовят «дорожную карту» по достройке проблемного ЖК «Царицыно», сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На днях Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК) — застройщика одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК «Царицыно». В компании введено конкурсное производство.

По словам вице-мэра, сейчас у города появились все юридические возможности, чтобы начать работу. Решение суда позволяет уже сегодня заключать договора на подготовку к строительству, на размораживание, расконсервирование строительства. В ближайшие две недели планируется согласовать все юридические вопросы, отметил он.

«Планирую на следующей неделе провести организационное совещание со всеми заинтересованными сторонами, расписать «дорожную карту». Я уверен, что мы с этим проектом все вопросы решим», - сказал Марат Хуснуллин.

Строительство ЖК "Царицыно" было начато в 2006 году, завершить его планировалось ещё в 2012 году. МКХ заключил более 4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), из них по более чем 3 тысячам ДДУ обязательства до сих пор не исполнены. В отношении главы компании Игоря Пинкевича возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что достраивать ЖК "Царицыно" будет город. Впоследствии стало известно, что это будет принадлежащая властям Москвы компания "Мосотделстрой №1".