Две победы: Собянин назвал "Лужники" счастливым стадионом

Должен сказать, что стадион "Лужники" очень счастливый стадион - две игры и две хороших, красивых победы", - заявил градоначальник, призвав всех болеть за российскую сборную и дальше.

Собянин подчеркнул, что российские футболисты "сделали невозможное".

Напомним, 1 июля сборная России по футболу обыграла команду Испании на мачте чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (4:3). Впервые в истории россияне вышли в четвертьфинала мирового первенства.