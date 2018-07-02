Две победы: Собянин назвал "Лужники" счастливым стадионом

Большая спортивная арена "Лужники" стала счастливой для сборной России по футболу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Должен сказать, что стадион "Лужники" очень счастливый стадион - две игры и две хороших, красивых победы", - заявил градоначальник, призвав всех болеть за российскую сборную и дальше.
Собянин подчеркнул, что российские футболисты "сделали невозможное".
Напомним, 1 июля сборная России по футболу обыграла команду Испании на мачте чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (4:3). Впервые в истории россияне вышли в четвертьфинала мирового первенства.
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