Две станции салатовой ветки московского метро закроют на день

10 марта две станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро будут закрыты – поезда не будут ходить от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской".

Причина – работы по присоединению новых станций метро к линии, на "Окружной", "Верхних Лихоборах" и "Селигерской" заканчивают работы, связанные с вводом в эксплуатацию этих станций, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Работа станций "Бутырская" и "Фонвизинская" возобновится в 5:30 утра 11 марта.