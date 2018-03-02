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Две станции салатовой ветки московского метро закроют на день

2 марта 2018 г. 1013
Фото: © shutterstock.com

Станции заработают в раннего утра воскресенья.

10 марта две станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро будут закрыты – поезда не будут ходить от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской".

Причина – работы по присоединению новых станций метро к линии, на "Окружной", "Верхних Лихоборах" и "Селигерской" заканчивают работы, связанные с вводом в эксплуатацию этих станций, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Работа станций "Бутырская" и "Фонвизинская" возобновится в 5:30 утра 11 марта.

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