Две станции салатовой ветки московского метро закроют на день

Станции заработают в раннего утра воскресенья.
10 марта две станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро будут закрыты – поезда не будут ходить от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской".
Причина – работы по присоединению новых станций метро к линии, на "Окружной", "Верхних Лихоборах" и "Селигерской" заканчивают работы, связанные с вводом в эксплуатацию этих станций, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
Работа станций "Бутырская" и "Фонвизинская" возобновится в 5:30 утра 11 марта.
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