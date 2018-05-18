Движение по Московским диаметрам запустят в конце 2019 года

Движение поездов по двум Московским центральным диаметрам (МЦД) запустят в конце в 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр отметил, что частота движения поездов будет достаточно высокой – с этим связан целый комплекс мероприятий, в том числе подготовка новых платформ и реконструкция существующих.

Кроме того, МЦД следует связать с другими видами транспорта – радиальными направлениями метро, Московским центральным кольцом и там далее.

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут Москву с областью. В 2019 году планируется запуск диаметров от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

График работы МЦД синхронизируют с метрополитенов, поездка будут ходить в аналогичном режиме – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов на МЦД в часы пик составят 6 минут.