Эксперты проверят строительство домов по реновации

Качество работ на строительстве двух домов, возводимых по программе реновации, проверят Мосгосстройнадзор и представители Центра экспертиз. Проверки пройдут в районах Коньково и Северное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На стройплощадке в Конькове эксперты проверят качество монтажа сборных железобетонных конструкций, включая сварные соединения и межпанельные швы. В проезде Шокальского – качество монолитных конструкций первого этажа.
Всего же за два раблочих дня эксперты планируют проверить 20 объектов строительства, среди которых многофункциональный культурно-досуговый центр, музыкальная школа, апарт-отель и другие.
Проведется проверка качества работ на строительстве участка Калужского шоссе с 29 по 47 км, участка дороги Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе, а также на реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе.
Читайте также:
- За и против реновации: собственникам одной квартиры лучше договориться
- Первый дом по реновации начнут заселять в феврале
- Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать
- Жилой квартал создадут в Нижних Мневниках в рамках реновации
- Жилье на месте Ховринской больницы начнут ближе к осени