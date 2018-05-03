Эксперты проверят строительство домов по реновации

Качество работ на строительстве двух домов, возводимых по программе реновации, проверят Мосгосстройнадзор и представители Центра экспертиз. Проверки пройдут в районах Коньково и Северное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На стройплощадке в Конькове эксперты проверят качество монтажа сборных железобетонных конструкций, включая сварные соединения и межпанельные швы. В проезде Шокальского – качество монолитных конструкций первого этажа.

Всего же за два раблочих дня эксперты планируют проверить 20 объектов строительства, среди которых многофункциональный культурно-досуговый центр, музыкальная школа, апарт-отель и другие.

Проведется проверка качества работ на строительстве участка Калужского шоссе с 29 по 47 км, участка дороги Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе, а также на реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе.