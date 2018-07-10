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Эксперты считают, что "Прагу" надо переделать в ТЦ

10 июля 2018 г. 755
Фото: © shutterstock.com

Новому владельцу ресторана "Прага" на Арбате уместнее всего будет превратить его в многофункциональный комплекс, включающий гостиницу и торговые помещения, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее сообщалось, что старейший московский ресторан выставлен на торги за 2,2 миллиарда рублей.  

Так, в Knight Frank считают, что арендаторами будущего ТЦ могут стать представители общепита, магазинов, банков и букмекерских контор. Сдать площади одному арендатору будет сложно, отмечают эксперты.  

Необходимость перепрофилирования ресторана связана и с тем, что "Прага" долгое время была закрыта, это помешает формированию адекватной рыночной доходности будущему инвестору.

Интерес к объекту будет ограниченным, полагают специалисты, поскольку 2,2 миллиарда рублей – высокая цена, даже несмотря на престижный адрес. 

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