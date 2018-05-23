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Этой осенью заработает Северо-Западная хорда

23 мая 2018 г. 609

Предпоследний участок Северо-Западной хорды находится в стадии завершения. Он один из сложнейших, так как проходит через густонаселенные районы Москвы.

Стало известно, что до конца сентября этого года завершится строительство участка Северо-Западной хорды от улицы Крылатская до Можайского шоссе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный стройкомплекс.

"Предпоследний участок Северо-Западной хорды находится в стадии завершения. Он один из сложнейших, так как проходит через густонаселенные районы Москвы. Мы переложили более 80 километров инженерных коммуникаций. Приходилось работать в основном днем из-за близости к жилым домам", — заявил по данному поводу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Итак, Северо-Западная хорда от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта полноценно заработает осенью. Что касается последнего участка, который расположен в Мневниках, то его сдача в эксплуатацию перейдет на 2019 год. Именно там будет возведен мост через шлюзы канала имени Москвы.

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