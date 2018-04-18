Фабричные корпуса станут частью московского ЖК

Самые ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия.

Стало известно, что старинные фабричные корпуса полиграфического комбината на Павелецкой набережной Москвы интегрируют в новый жилой комплекс.

"На территории комбината (Павелецкая набережная, 8), где планируется построить жилой комплекс площадью 130 тысяч квадратных метров, до сих пор находятся фабричные корпуса XIX века. Их планируется реставрировать и превратить в магазины, офисы, а также использовать для образовательно-просветительских целей", — говорится в официальном сообщении Москомархитектуры.

В настоящее время известно, что самые ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия.

Если же говорить об утраченных фрагментах стен и фасадов, необходимые для восстановления контура застройки, также будут восстановлены в оригинальных материалах.