ГлавнаяГородФабричные корпуса станут частью московского ЖК

Фабричные корпуса станут частью московского ЖК

18 апреля 2018 г. 715
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Самые ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия.

Стало известно, что старинные фабричные корпуса полиграфического комбината на Павелецкой набережной Москвы интегрируют в новый жилой комплекс.

"На территории комбината (Павелецкая набережная, 8), где планируется построить жилой комплекс площадью 130 тысяч квадратных метров, до сих пор находятся фабричные корпуса XIX века. Их планируется реставрировать и превратить в магазины, офисы, а также использовать для образовательно-просветительских целей", — говорится в официальном сообщении Москомархитектуры.

В настоящее время известно, что самые ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия.

Если же говорить об утраченных фрагментах стен и фасадов, необходимые для восстановления контура застройки, также будут восстановлены в оригинальных материалах.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
18 апреля 2018 г. 187
К 2035 году в Новой Москве построят 33 станции метро 187
18 апреля 2018 г. 342
5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками 342
18 апреля 2018 г. 393
В России более 800 проблемных объектов 393
18 апреля 2018 г. 620
Столичные пробки станут на 1 балл меньше 620
18 апреля 2018 г. 715
Фабричные корпуса станут частью московского ЖК 715
18 апреля 2018 г. 2842
Нестабильный рубль может нанести удар по спросу на новостройки 2842
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.