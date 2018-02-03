Феноменальный снегопад осложнил работу московским строителям

Сильный снегопад, который обрушился на столицу, осложнил работу строителям, где-то на несколько дней замедлятся графики. Но уже выделены дополнительные средства на расчистку территорий, создан оперативный штаб, рассказал в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, на некоторых площадках возникли сложности. Из-за сложного трафика на дорогах есть некоторые трудности с вывозом грунтов, вывоз больших объемов которого запланирован.

Создан оперативный штаб, дополнительные силы выделены на расчистку территорий, рассказал вице-мэр.

"Какую-то определенную сложность создаст, где-то на несколько дней замедлится графики строительных работ, но мы это все учли в своих планах и поставили задачу – устранить в течение месяца задержку, возникшую из-за погодных условий", - заключил Марат Хуснуллин.

По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве и области может выпасть до половины месячной нормы осадков. Наибольшей интенсивности снегопад должен достичь предстоящей ночью. Снегопад может стать самым сильным за столетие.

