Фрунзенскую набережную закроют на выходные

В выходные будет закрыто движение на Фрунзенской набережной от Крымского моста до Хамовнического вала в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Работы будут вести с полуночи 14 апреля до 3 часов ночи 16 апреля. По всей ширине проезжей части будут работать 6 асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов. Полное перекрытие дороги требуется для устройства бесшовного покрытия – без продольных и поперечных спаек. Такая технология позволяет асфальту служить дольше, пояснил Бирюков.
В качестве альтернативного маршрута можно выбрать Комсомольский проспект, по которому можно выехать к ТТК и Садовому кольцу. Открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.
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