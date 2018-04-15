Футбол как предчувствие: Москва готовится удивлять гостей

В Шереметьеве заработало собственное метро. Пока составы курсируют в тестовом режиме, но уже скоро из одной части аэропорта в другую можно будет добраться на скоростном поезде всего за 5 минут. Уже готов и новый терминал, именно его первым увидят болельщики, которые приедут в Москву на чемпионат мира по футболу.

Всего-то осталось 60 дней до того момента, когда Москва погрузится в атмосферу, которую до этого испытал лишь олимпийский Сочи. И сейчас - если не праздник, то его предвкушение.

Москва встретит гостей, как и положено: у ворот. Столичные аэропорты начищены до блеска, Шереметьево открывает новый терминал. Тысячи компьютерных систем, аэронавигационных, обработка багажа, обслуживание пассажиров, системы безопасности. Сейчас их трестируют сотни волонтеров. Настрой у руководства по-футбольному решительный.

"Выявлено порядка 500 замечаний, которые постепенно устраняются. Сейчас уже их осталось не более ста. И к 20-25 апреля мы устраним практически 99 процентов всех замечаний", - обещает Андрей Никулин, первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Вагоны в подземных тоннелях, проложенных прямо под взлетным полем, в считаные минуты доставят пассажиров из одного терминала в другой. И чудо из чудес — авиационный путепровод прямо над шоссе. Обещает захватывающий вид у тех, кто на шоссе. Терминал Б примет первых пассажиров через две недели.

Следующей для удивления и, возможно, восхищения, будет одна из любимых у иностранцев достопримечательностей Москвы — метро. На тех станциях, что вблизи арен, - указатели выхода к нужным трибунам. На карте метрополитена рядом обозначены московские стадионы. Московское метро становится более понятным.

Английскому обучены более 400 кассиров. Пока ждем болельщиков из 32 стран, можно попрактиковать иностранный с сотрудниками метро у стойки живого общения. Во время чемпионата помогать ориентироваться под землей будут все, даже начальство Московского метрополитена.

"Так же будет и офисный пул сотрудников дежурить. Это все наши англогогворящие сотрудники. Например, я тоже выйду и с удовольствием помогу нашим пассажирам и гостям столицы", - говорит Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Генеральная репетиция чемпионата мира уже была - Москва принимала футболистов на Кубке Конфедераций. Впечатления болельщиков похожи на те, что испытали фанаты "Арсенала", которые приехали на матч с ЦСК на этой неделе:

- Русские фанаты хорошие. Страсть, страсть в сердце.

- Люди очень приятные, дружелюбные. Мне досталась классная шапка, здорово! Я также приеду на чемпионат мира, который тоже жду с нетерпением.

При этом британская пресса своих болельщиков готовила ко встрече с агрессивными русскими, почему-то настоятельно рекомендовала не надевать в Москве кружевное белье. Обязательно убирать в номере гостиницы. И бояться полицейских. Но в утверждения английских СМИ не верят уже даже их граждане.

Наши полицейские рассказывают, что в первую очередь их просят сфотографироваться, и они не отказывают. Каждый из них владеет несколькими иностранными языками, Москву знают не хуже экскурсоводов. Туристические полицейские покажут нужное направление, вернут потерявшегося туриста в группу. При том, что это дополнительная нагрузка к основным обязанностям.

Событие, которого весь мир ждал четыре года, уже совсем скоро. 14 июня открытие в Лужниках. Москва готова.