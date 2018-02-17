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Футбольный стадион "Динамо" хотят достроить к концу апреля

17 февраля 2018 г. 955

Полноценно стадион заработает к лету, футбольный стадион сможет вместить свыше 26 тыс. болельщиков

Строительство футбольного стадиона "Динамо" может быть завершено к концу апреля, благоустройство территории планируется завершить к лету, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы сегодня обсудили в режиме штаба обсудили вопросы ввода стадиона "Динамо". Хочу сказать, что работы идут хорошими темпами - 2,1 тыс. человек работают круглосуточно. Настроены к концу апреля закончить строительные работы. Сегодня представили график, - сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, работы ведутся как на самом стадионе – ведутся строительные, инженерные и пуско-наладочные работы. Сам газон уже уложен – он уже хорошо пережил зиму.

Также идет благоустройство вокруг "Динамо". Сегодня было подробно обсуждено, что по благоустройству сделает сам стадион, что город. "Задача - к началу лету закончить и стадион, и благоустройство ", - заключил вице-мэр.

Стадион был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Обновленный "Динамо" объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Малая аренда будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. Вместимость футбольного стадиона составит свыше 26 тыс. мест. Также будет открыт досугово-развлекательный центр с музеем общества "Динамо" и подземный паркинг. 

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