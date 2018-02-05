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Гипермаркеты конкурируют за землю с застройщиками ТЦ

5 февраля 2018 г. 804
Фото: © shutterstock.com

Сети гипермаркетов начали активнее конкурировать с застройщиками торговых центров за эффективные земельные участки, говорится в сообщении INFOLine.

По сравнению с ТЦ гипермаркетам требуется меньший объем инвестиций, к тому же они быстрее строятся. Активность строительства и ввода торговых центров в последнее время снизилась, и ритейлеры стали больше строить гипермаркеты самостоятельно, чтобы выполнять планы по развитию сети.

Так, в минувшем году "Лента" открыла 40 гипермаркетов, "Леруа Мерлен" – 13 гипермаркетов, мебель Hoff запустила 7 гипермаркетов.

В текущем году более 20 сетей планируют реализовать крупные инвестиционные проекты, связанные со строительство более 100 гипермаркетов в разных регионах России.

Как пояснил "Интерфаксу" гендиректор INFOLine Иван Федяков, конкуренция идет с точки зрения рентабельности проектов: ТЦ более привлекательны, но и более затратны, кроме того, на фоне падения покупательской способности срок их окупаемости вырос. Гипермаркеты же по-прежнему могут окупиться в течение 10 лет.

В прошлом году в России ввели более 15 крупных торговых центров – это самые низкие показатели за последние 10 лет.

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