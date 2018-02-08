ГК "Основа" построит в Москве комплекс с апартаментами

Данный комплекс станет знаковым дополнением к окружающей застройке и стилистически дополнит архитектурный образ города.

Стало известно, что в ближайшие годы на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова будет построен многофункциональный комплекс с апартаментами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

По имеющейся информации, победителем финального этапа закрытого конкурса создание концепции многофункционального комплекса с апартаментами в центре Москвы стало архитектурное бюро MVRDV. Заказчиком конкурса выступила группа компаний "Основа".

Согласно задумке авторов проекта, данный комплекс станет знаковым дополнением к окружающей застройке и стилистически дополнит архитектурный образ города.