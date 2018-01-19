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Глава британского МИД предлагает построить мост через Ла-Манш

19 января 2018 г. 623
Фото: © Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением о строительстве моста через пролив Ла-Манш.

Эту идею Джонсон высказал на встрече британских министров с французскими коллегами в британской Королевской военной академии в Сандхерсте, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Скай-ньюс".

Глава британского МИД отметил, что нужен еще один маршрут, соединяющий Великобританию и Францию. "Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга", - отметил министр.

С идеей строительства моста согласился президент Франции Эммануэль Макрон.

На данный момент Великобританию и Францию соединяет железнодорожный "Евротоннель", проходящий под проливом Ла-Манш.

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