Глава британского МИД предлагает построить мост через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением о строительстве моста через пролив Ла-Манш.

Эту идею Джонсон высказал на встрече британских министров с французскими коллегами в британской Королевской военной академии в Сандхерсте, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Скай-ньюс".

Глава британского МИД отметил, что нужен еще один маршрут, соединяющий Великобританию и Францию. "Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга", - отметил министр.

С идеей строительства моста согласился президент Франции Эммануэль Макрон.

На данный момент Великобританию и Францию соединяет железнодорожный "Евротоннель", проходящий под проливом Ла-Манш.