Глава Минстроя рассказал, в какие города может прийти реновация

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил в интервью РБК, что опыт московской программы реновации можно распространить и на другие крупные города РФ.

По словам главы Минстроя, программа может быть реализована только в крупных городах с высокой инвестиционной привлекательностью земли под застройку. Реновацию, по его словам, можно провести в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове, Сочи.

Новый принцип расселения аварийного жилья, над которым сейчас работает Минстрой, может включать возможность реновации для крупных городов.

"Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации", - пояснил Мень.

Программу реновации в Москве запустили 1 августа 2017 года. До 2032 года в столице планируют расселить 5 171 дом, программа застроен около 1 миллиона москвичей.

Распространить программу реновации на другие регионы страны неоднократно предлагали и депутаты Госдумы, и сенаторы. Помимо Москвы в России насчитывается еще 14 городов с населением от миллиона человек.