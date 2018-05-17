Главный архитектор Москвы: реновация нужна всей России

Реорганизация городских пространств и постепенная замена хрущевок на современное жилье нужна не только Москве, но и всей России, считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что любой город должен развиваться, и Москве сейчас "стыдно иметь подобный формат жилья", передает "Интерфакс". И от такого жилфонда следует избавляться не только столице, но и всей стране.

Программа реновации, по словам Кузнецова, должна касаться не только замены старых домов на новые. "Фактически это создание нового городского ландшафта, максимально комфортного и благоприятного для жизни. С новыми точками притяжения, новым качеством благоустройства и, как следствие, более высоким качеством жизни", — подчеркнул он.

Главный архитектор добавил, что преобразовать территорию и создать новый формат городской среды – одна из сложнейших задач, которые когда-либо стояли перед городом.

Кузнецов также сообщил, что итоги архитектурного конкурса по пяти экспериментальным площадкам реновации подведут в сентябре. Он также отметил, что "программа реновации не будет безымянной". "Мы работаем с лучшими архитекторами России и привлекаем именитых мастеров из-за рубежа", — подчеркнул Кузнецов.