Год больших проектов: какие знаковые объекты были введены в 2017 году

Уходящий год отметился вводом целого ряда крупных строительных проектов. Значительная их часть – стадионы, - которые готовятся принять матчи предстоящего Чемпионат мира по футболу.

В 2017 году в России ввели в эксплуатацию несколько знаковых объектов. Хотя на первый взгляд в списке доминируют стадионы, самым обсуждаемым новым проектом года стал вовсе не спортивный объект, а парк.

Объект: парк "Зарядье"

Стоимость проекта: 14 млрд. рублей

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Ландшафтный парк "Зарядье" без преувеличенья стал самым известным новым проектом года. Большая часть инвестиций, вложенных в проект – 9,5 млрд рублей, - пошла на возведение подземного паркинга и наземных объектов, которые, собственно, и привлекают теперь многочисленных туристов.

Эксперты считают, что концепция этого ландшафтного парка себя оправдала. Так, по словам директора "Зарядья" Павла Трехлеба, создан не только уникальный архитектурный и инженерный комплекс, а место, где культурная программа сочетается с весьма оригинальными ландшафтными решениями. "Зарядье" — живой организм, он постоянно развивается, следуя за потребностями посетителей. И этот процесс бесконечен. Парк будет меняться всегда — каждый день, месяц и год своего существования", — говорит Павел Трехлеб.

Объект: Большая спортивная арена "Лужники".

Стоимость проекта: 25 млрд. рублей

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Еще одним важным событием для строительной отрасли столицы стало завершение реконструкции Большой спортивной арены "Лужники". Теперь общая площадь территории комплекса равняется 159 гектарам. Более того, после реконструкции общая площадь стадиона с учетом трибун после реконструкции составила 222000 квадратных метров. Реконструкция была осуществлена в преддверии чемпионата мира по футболу, который наша страна принимает летом 2018 года.

После реконструкции стадион вмещает 81000 зрителей. Сам стадион начинен всевозможной электроникой. Например, у него есть специальная медиакровля, которая может показывать счет матчей и транслировать повторы самых острых моментов того или иного поединка.

Объект: "Башня Федерация"

Стоимость проекта: около 70 млрд. рублей

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Комплекс "Башня Федерация" изначально задумывался как флагманский проект в деловом центре "Москва-Сити". Ее строительство началось еще в 2003 году, но закончилось лишь в этом.

Комплекс состоит из двух башен — "Запад" и "Восток", а в этом году как раз достроили именно "Восток". Данная башня — самая высока в Европе, ее высота составляет 374 метра или 101 этаж. Площадь здания — 443000 квадратных метров. В строительство было вложено порядка 1,2 млрд долларов (по текущему курсу это почти 70 млрд рублей).

Объект: "Зенит Арена"

Стоимость проекта: 60 млрд. рублей

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Еще один объект масштабный долгострой - футбольный стадион "Зенит Арена", который находится в Санкт-Петербурге. Ее начали возводить еще в 2007 году. При этом, первоначально стоимость проекта оценивалась всего в 7 млрд рублей, но с каждым годом она стремительно росла. В итоге, стадион сдали в эксплуатацию только в нынешнем году, а финальные расходы на строительство оказались больше первоначального бюджета почти в девять раз.

Объект: "ВТБ Арена Парк",

Стоимость проекта: 31 млрд. рублей (расходы на реконструкцию стадиона "Динамо")

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Еще одним масштабным запуском года стало завершение реконструкции стадиона "Динамо" имени Льва Яшина". Формально открытие стадиона намечено на апрель 2018 года, впрочем, уже сейчас все строительные работы фактически завершены. Помимо реконструкции самого стадиона, в рамках проекта по комплексному развитию территории построен также концертно-развлекательный и спортивный комплексы и досугово-развлекательный центр.