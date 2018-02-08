"Горбушку" начнут сносить не раньше 2019 года

На месте ТЦ могут построить жилье в рамках программы реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Власти Мосвы начнут сносить ТЦ "Горбушкин двор" не раньше, чем через год, после принятия проектно-сметной документации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.



Летом прошлого года Хуснуллин сообщал, что на территорию "Горбушкиного двора" отдадут под строительство офисов и жилья, в том числе в рамках реновации.

"У нас действительно в районе Фили есть определенный объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками, поэтому мы эту работу проводим, делаем градостроительный потенциал оценки территории",- сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с инвесторами. Сегодня ТЦ создает большой трафик и неудобства для жителей, отметил вице-мэр.

"Представление (ред. - о сносе ТЦ) будет, когда сделаем проектно-сметную градостроительную документацию. Не раньше, чем через год", - подчеркнул он.

"Горбушкин двор" известный в Москве рынок аудио- и видеопродукции. Он появился в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова. В начале нулевых рынок закрыли, ее арендаторы переехали в здание завода "Рубин", которое формально было разделено на две части: новую "Горбушку" и "Горбушкин двор".