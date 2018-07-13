Город готов поддержать проект канатки между "Сходненской" и "Речным вокзалом"

Пока проект находится на стадии обсуждения и не оформлен в виде ехнического задания. По данным СМИ, в качестве инвестора выступила немецкая строительная компания.

Город готов поддержать создание канатной дороги между станциями метро "Сходненской" и "Речным вокзалом", пока проект находится на стадии обсуждения с инвестором, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Весной СМИ сообщали, что станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская" могут соединить канатной дорогой. Пройти она должна через Химкинское водохранилище. С такой частной концессионной инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr.

"Проект находится на уровне обсуждения. Действительно поступило такое предложение от инвестора, оно пока не оформлено в виде технического задания" - рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, город видит необходимость в таком проекте, тем более что уже подобная канатная дорога реализовна через Москву-реку к стадиону "Лужники". Дополнительная транспортная связка окажет позитивный эффект для города. При этом, вице-мэр отметил, что ширина дороги достаточно широкая, поэтому нужно все внимательно просчитать.

"Если технически и финансово инвестор сможет этот проект реализовать, доказать техническую обоснованность, то мы как город готовы его поддержать", - сказал глава столичного Стройкомплекса.

Сейчас, чтобы добраться из района "Речного вокзала" до "Сходненского" необходимо потратить 45 минут. С появлением новой канатной дороги время в пути может сократиться до 7 минут.