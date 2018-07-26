Госдума приняла закон о сносе самостроев

Госдума РФ приняла в третьем – окончательном – чтении закон, регулирующий правила сноса самовольных строений и защиты прав их добросовестных собственников.

Закон, в частности, уточняет понятие "самовольная постройка" и определяет, что строение может быть признано самовольным, только если нарушены требования, установленные на момент начала его создания и действующие на момент выявления самовольного строительства, передает "Интерфакс".

Если постройку признали самовольной, то, согласно новым требованиям, ее нужно привести в порядок либо на основании решения органа местного самоуправления, либо на основании решения суда в срок от полугода до 3 лет. В настоящее же время такие постройки сносят.

Теперь же суд может постановить снести самострой, только если его нельзя привести в соответствие с установленными требования.

В целом же закон сужает полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышает гарантии судебной защиты граждан.