Госдуму осенью закроют на ремонт

В здании на Охотном ряду планируют починить крышу и вентиляцию.

На время осенней сессии 2018 года, длящейся с сентября по декабрь, зал пленарных заседаний Госдумы будет закрыт на ремонт – об этом накануне депутатам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Народные избранники будут работать в другом зале, ранее сообщалось, что Дума временно переедет в Колонный зал Дома союзов.

В здании Госдумы нет другого зала, кроме зала пленарных заседаний, способного вместить 450 депутатов одновременно.

Колонный зал Дома союзов удобен тем, что находится недалеко от здания Думы, где располагаются рабочие кабинеты депутатов. Правда, в качестве альтернативы рассматривают и дом-книжку на Новом Арбате, где в 1994 году заседала Государственная дума первого созыва, сообщает "Интерфакс".

В Госдуме планируют реконструировать крышу, которая протекла минувшим летом, а также расширить зал. Расходы составят порядка 57 миллионов рублей. Также Володин обещал, что во время ремонта в зале займутся вентиляцией.