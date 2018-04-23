Гостиницы Красной Поляны зимой были загружены по максимуму

Загрузка гостиниц Красной Поляны в Сочи минувшей зимой достигла максимума за постолимпийский период, говорится в отчете компании JLL.

В верхних сегментах загрузка составила 67%, увеличившись на полпроцента с предыдущего года, а в средних – 75%, это на 3% больше, чем годом ранее.

Средний тариф за номер в сутки в гостиницах высокого уровня зимой составил 9,7 тысячи рублей – стоимость подросла за год на 3%. В среднем сегменте номер обходился в 6,9 тысячи рублей, минус 1% относительно предыдущего года.

В прибрежном кластере Сочи минимальный тариф составил 6,7 тысячи рублей, при этом гостиницы были заполнены на 44%, в то время как в предыдущем сезоне заполняемость составила 37%.