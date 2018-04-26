Граффити на московских домах будут жестко регламентированы

В преддверии чемпионата мира по футболу столичные власти собираются жестко регламентировать процедуру нанесения рекламных граффити на стены домов, пишет "Коммерсант".
Департамент рекламы и СМИ подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве. В частности, власти считают, что нужно запретить в Москве "партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства". Поправки в ближайшее время внесут в Мосгордуму.
Согласно поправкам текстовая часть на граффити сможет занимать не более 30% от площади рисунка, каждому потребуется дизайн-проект, согласованны в Архсовете города и утвержденный Москомархитектурой.
В зависимости от статуса дома, предписания о ликвидации несогласованных рисунков будут выдавать Мосжилинспекция, ОАТИ и Мосгорнаследие.
В настоящее время нанесение граффити на дома не регламентируется – рекламодатели напрямую договариваются с управляющими домов.
Читайте также:
- Потерянная память: на Покровке закрыта старейшая в столице "Булочная"
- Дом Наркомфина освободили от незаконных стен
- "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлась в 1,2 млрд. долларов
- До конца года в центре Москвы построят 300 тысяч квадратных метров жил...
- Москва - единственный российский город, комфортный для жизни