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График поездов в метро и на Московских диаметрах синхронизируют

23 апреля 2018 г. 711
Фото: © shutterstock.com

График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с метрополитеном, сообщается на портале столичной мэрии.

Поезда на МЦД будут ходить в аналогичном с метро режиме – с 5:30 до 01:00, отмечается в сообщении. Пассажиры смогут добраться до нужного им места и ранним утром, и поздним вечером.

Московские диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут Москву с область, ранее заявляли власти. На МЦД будут организованы удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.

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