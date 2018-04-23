График поездов в метро и на Московских диаметрах синхронизируют

Поезда на МЦД будут ходить в аналогичном с метро режиме – с 5:30 до 01:00, отмечается в сообщении. Пассажиры смогут добраться до нужного им места и ранним утром, и поздним вечером.

Московские диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут Москву с область, ранее заявляли власти. На МЦД будут организованы удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.