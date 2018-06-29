График расселения по реновации будет готов до конца 2019 года

График переселения в рамках программы реновации власти подготовят к концу 2019 года, рассказал "Известиям" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник отметик, что очередность расселения зависит, в первую очередь, от ветхости жилья и наличия площадок для застройки, а не от местоположения района.

"Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно. Всё зависит от земельных участков, квартирографии и др. Это тяжелейшая кропотливая работа", - подчеркнул Бочкарев.

Он напомнил, что пятиэтажки первой волны расселяли около 15 лет – и это было 1,7 тысячи домов, нынешний же объем реновации в четыре раза больше.

"График скрупулезно прорабатывается. К осени уже будет понимание по первой волне", - добавил глава департамента.