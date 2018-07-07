Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

Неизвестные организаторы решили устроить файер-акцию на необитаемом острове Галешняк – из-за формы, которая напоминает сердце, его еще называют Островом любви. Участники акции планировали зажечь на побережье бенгальские огни и факелы и снять все это с квадрокоптера. Однако организаторы не учли, что остров покрыт хвойным лесом, а в это время года на Балканах пожароопасный сезон.

Бутылки с водой от бенгальский огней не спасли – остров вспыхнул за несколько минут, сообщает ТАСС. Жертв удалось избежать только чудом, все участники акции были эвакуированы.

Пожар потушили, полиция устанавливает ответственных за акцию, заведено уголовное дело.

В субботу, в 21:00 сборная России поборется с хорватами за выход в полуфинал чемпионата мира. Вести.Ru будут вести прямую трансляцию матча.