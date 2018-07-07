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Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

7 июля 2018 г. 2794
Фото: © shutterstock.com

Акция в поддержку сборной Хорватии на Адриатическом побережье страны закончилась пожаром.

Неизвестные организаторы решили устроить файер-акцию на необитаемом острове Галешняк – из-за формы, которая напоминает сердце, его еще называют Островом любви. Участники акции планировали зажечь на побережье бенгальские огни и факелы и снять все это с квадрокоптера.  Однако организаторы не учли, что остров покрыт хвойным лесом, а в это время года на Балканах пожароопасный сезон.

Бутылки с водой от бенгальский огней не спасли – остров вспыхнул за несколько минут, сообщает ТАСС. Жертв удалось избежать только чудом, все участники акции были эвакуированы.

Пожар потушили, полиция устанавливает ответственных за акцию, заведено уголовное дело.

В субботу, в 21:00 сборная России поборется с хорватами за выход в полуфинал чемпионата мира. Вести.Ru будут вести прямую трансляцию матча.

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