Хостел в доме снижает стоимость недвижимости

Еще в 2015 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Однако Федеральное агентство по туризму предложило его немного доработать.

Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская выступила с интересным заявлением. Она заметила, что цены на квартиры в домах, где появляется хостел, снижаются примерно на 30%.

"Цена жилого помещения, по мнению риелторов, снижается на 30% после того, как в доме появляется такое заведение, как хостел. У меня было письмо, когда москвич взял ипотечный кредит под залог. Но он не может продать помещение, потому что цена вопроса поменялась", — говорит Хованская.

Надо напомнить, что еще в 2015 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Однако Федеральное агентство по туризму предложило его немного доработать.

В общем, проблема не решилась, жители домов, где открываются хостелы, иногда протестуют, но законодательно открывать хостелы в жилых зданиях пока что не запрещено.