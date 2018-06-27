Ховринскую больницу снесут осенью

А вот строительство жилого комплекса на месте снесенного здания начнется еще нескоро.

Стало известно, что работы по демонтажу печально известной и так и недостроенной Ховринской больницы начнутся осенью 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Итак, демонтаж конструкций начнется осенью этого года. А вот строительство жилого комплекса на месте снесенного здания начнется еще нескоро.

Надо напомнить, что Ховринская больница на севере города является одним из крупнейших недостроенных объектов в Москве. Строительство больницы заморозили в 1985 году.

Столичные власти безуспешно пытались продать территорию недостроя инвесторам с 2012 года. В общем, принято решение самостоятельно построить на месте больницы жилье.