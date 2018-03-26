Хроника несчастий: пожар в Кемерове – не единственная трагедия в ТЦ в последние годы

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" уже стал одним из крупнейших по числу жертв в истории современной России. Однако это не единственная подобная трагедия: еще свежа память о пожарах в ТЦ "Адмирал" и "Хромой лошади".

К 13.00 мск. количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Пока опознаны 15 погибших. По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По горячим следам в городе работают правоохранительные органы. Уже задержаны директор торгового центра Надежда Судденок, а также заместитель директора ТЦ по безопасности и один из менеджеров.

За последние несколько лет в торговых центрах страны произошло несколько трагедий, подобных кемеровской, часто заканчивавшихся гибелью людей.

8 декабря 2017 года произошло возгорание в торговом центре "Аист" Раменского района Московской области. Тогда в огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Причиной пожара стал взрыв китайской пиротехники, который спровоцировал распространение огня по торговому центру

Раменского района Московской области. Тогда в огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Причиной пожара стал взрыв китайской пиротехники, который спровоцировал распространение огня по торговому центру 8 октября 2017 года случился пожар в подмосковном торговом центре "Синдика" . Огонь охватил 55 тысяч квадратных метров. Причиной произошедшего оказалась несоблюдение условий хранения строительных и лакокрасочных материалов, которые находились в складских помещениях. К счастью, от огня никто не пострадал.

. Огонь охватил 55 тысяч квадратных метров. Причиной произошедшего оказалась несоблюдение условий хранения строительных и лакокрасочных материалов, которые находились в складских помещениях. К счастью, от огня никто не пострадал. 10 июля 2017 года было зафиксировано возгорание в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров, пострадали 18 человек. Как позднее заявляли очевидцы, в здании не сработала звуковая сигнализация, а персонал оказался не готов к чрезвычайной ситуации. В результате при начавшейся эвакуации возникла давка.

на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров, пострадали 18 человек. Как позднее заявляли очевидцы, в здании не сработала звуковая сигнализация, а персонал оказался не готов к чрезвычайной ситуации. В результате при начавшейся эвакуации возникла давка. Вплоть до этого дня крупнейшим в истории российской коммерческой недвижимости считался пожар в казанском торговом центре "Адмирал" в марте 2015 года. Это здание бывшего завода, реконструированное под торговый центр с массой нарушений пожарной безопасности и открытое без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Пожар возник при проведении кровельных работ с использованием газовой горелки – воспламенились гидроизоляционные материалы на основе битума. Возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности по пятибалльной шкале: площадь пожара составила около 4000 квадратных метров, погибли 17 человек, пострадали — более 70. В ходе эвакуации было спасено более 650 человек.

в марте 2015 года. Это здание бывшего завода, реконструированное под торговый центр с массой нарушений пожарной безопасности и открытое без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Пожар возник при проведении кровельных работ с использованием газовой горелки – воспламенились гидроизоляционные материалы на основе битума. Возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности по пятибалльной шкале: площадь пожара составила около 4000 квадратных метров, погибли 17 человек, пострадали — более 70. В ходе эвакуации было спасено более 650 человек. Крупнейшей в истории России подобной трагедией остается пожар в клубе "Хромая лошадь", случившийся 5 декабря 2009 года в Перми. При общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратов. На месте погибли 102 человека, пострадали более 140. Позже часть пострадавших скончалась, в результате количество жертв возросло до 156 человек. Всего в ночном клубе было более 200 посетителей и персонала. Причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой и нарушение правил пожарной безопасности.

Руководитель юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов указывает, что во всех этих случаях имели место нарушения правил пожарной безопасности, по которым арендатор должен был поддерживать имущество помещения в исправном состоянии в соответствии со статьей 616 п.2 ГК РФ.

Неработающая пожарная сигнализация — вина вышестоящих лиц, руководителей торгового центра согласно статье 38 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Они должны были своевременно проводить техническое обслуживание сигнализации, проверять ее исправность и устранять неполадки. Следственный комитет выяснит, как проходили проверки на самом деле.

Что же касается правовых последствий для руководства ТЦ, родственники погибших могут предъявить гражданский иск арендатору, собственнику помещения или управляющей компании. Так как по таким случаям возбуждают уголовное дело, достаточно сделать отсылку на его материалы в гражданском иске — это ускорит взыскание компенсации. Стоит также учитывать, заключали ли арендаторы и владелец помещения договоры страхования гражданской ответственности. Если такие договоры есть, компенсацию выплатит страховая компания — это будет просто и быстро. Если же договоров нет, все будет зависеть от того, если ли средства у арендаторов и владельца помещения. Часто пожары приводят к банкротству собственников малого бизнеса, и в таком случае добиться чего-либо будет весьма проблематично.