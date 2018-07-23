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Художник из Екатеринбурга нарисовал на стене Дуню, чтобы избежать штрафа

23 июля 2018 г. 1218
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге уличный художник нарисовал граффити, чтобы не попасть в отделение полиции.

Художник Рустам Эшер рисовал граффити в рамках фестиваля уличного искусства, когда мимо проходил наряд полиции. Полицейские, выяснив, что у художника нет соответствующего разрешения,  начали намекать о поездке в отделение.

Художник попробовал "договориться" со стражами порядка. Один из полицейских попросил "нарисовать свою любимую боевую подругу по имени Дуня".

"Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим и была она овчаркой", - рассказал в своем Instagram Эшер.

В итоге художник нарисовал на соседней стене собаку, а полицейские "ушли дальше спасать мир".

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пообещали разобраться в ситуации, пишет strelkamag.com.

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