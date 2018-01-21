Из московских многоэтажек могут исчезнуть мусоропроводы

На этой неделе в Минприроды обсуждали ликвидацию мусоропроводов в московских многоэтажках. Продолжились споры уже на лестничных клетках. Одни считают прогрессивное изобретение инженеров прошлого столетия источником грязи и антисанитарии, другие называют мусоропровод чуть ли не частью городской культуры.

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Мухи летят в квартиры одной из столичных многоэтажек из забившегося мусоропровода, в управляющей компании прочищать засор отказываются. Отделить мух от людей не получается уже второй месяц. В другую многоэтажку приезжает санитарная служба: мусоропровод обработали специальным составом, но гарантии, что он останется необитаем, специалисты не дают - шикарная кормовая база наверняка привлечет новых незваных гостей.

Руководитель департамента санитарной службы Алексей Меньшиков считает, что мусоропровод лучше заварить – чтобы избежать появления вредителей и заноса инфекций в квартиры.

Запаивать мусоропроводы - это уже тренд. За процедуру проголосовали десятки ТСЖ по всей Москве, но нашлись и несогласные – некоторые считают, что мусоропровод – чать городской культуры.

Но культуры, скорее, криминальной. Душок у мусоропроводов и впрямь не очень - его используют как тайник для хранения наркотиков. Было дело — туда даже выбросили младенца. Ребенок, к счастью, выжил.

В новостройках комфорт-класса мусоропроводом и не пахнет. Ниши на лестничных площадках используются исключительно как парковки для колясок или велосипедов. В качестве бонуса — просторный холл, не занятый мусорной камерой. Не нужен и черный ход, чтобы ее опустошать.

Застройщики поясняют: мусоропровод — это пережиток прошлого. Ноу-хау советских архитекторов в современном мире стало попросту неудобным. "Раньше люди покупали немного, сейчас же – закупаются в основном в больших супермаркетах, - говорит заместитель руководителя проекта застройки Роман Беляев. – Это пластиковые бутылки, коробки, впихнуть в мусоропровод это нереально".

И неэкологично. Неслучайно в Минприроды уже задумываются над тем, как сократить число мусоропроводов в столице, ведь они на корню убивают идею раздельного сбора отходов.

Единственный путь отказа от зловонных свалок выглядит именно так: отходы сортируются, все, что можно отправить на переработку, перерабатываетcя, все, что нельзя, - уходит на мусоросжигательные заводы. Четыре таких современных предприятия начнут строить в Подмосковье уже весной.

Технологии — японские, уже многократно обкатанные в Европе, в том числе, в Вене, прямо в черте города. "Наш завод расположен в центре города, в котором живет 2 миллиона человек. У нас нет выбора — мы обязаны работать чисто. Вредное производство с неприятным запахом — это не наш случай, мы не позволяем вредным веществам выйти наружу", - подчеркнул Георг Барше, директор отдела по связям с общественностью мусоросжигательного завода Шпиттелау.

Температура в печах высокая настолько, что даже вредные вещества — диоксины — разрушаются. Вместо дыма из трубы выходит пар, н и он сперва пропускается через систему фильтров-ловушек, чтобы воздух остался чистым наверняка. В Подмосковье такие заводы должны заработать уже через три года. К этому времени устаревшие мусоропроводы должны уйти в прошлое - их место займут современные контейнеры для раздельного сбора мусора. Бумага, стекло, пищевые отходы, жестяные банки — все по разным ящикам. Однозначно против такого развития событий пока только дворники — за уборку мусорокамер им положена доплата.