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Изменен проект станции метро "Нижние Мневники"

16 апреля 2018 г. 465
Фото: © stroi.mos.ru

Проект станции метро "Нижние Мневники" Большой кольцевой линии московского метро изменили после смены типа станции с береговой на островную, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

На береговой станции платформы находятся по бокам от путей, в то время как у островных платформа находится в центре.  Длина платформы у береговой станции такая же, как у островной, но требует большего количества эскалаторов, ведущих из кассового зала на две платформы.

Проект станции "Нижние Мневники" пришлось доработать по техническим причинам, но стилистика станции – брутализм – осталась неизменной, подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В основе дизайна станции – ярко-красный объект в центре и наклонный ход эскалаторов, пронизывающий балки распорных конструкций. Для их подсветки придумали специальные светильники, которые закрепят на балюстраду эскалаторов, пояснил глава архитектурного бюро "АБТБ" Тимур Башкаев. Он добавил, что остальной интерьер станции будет выдержан в темно-серых тонах под натуральный бетон.

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