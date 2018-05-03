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К 1 сентября на месте "Зимней вишни" в Кемерове появится сквер памяти

3 мая 2018 г. 371
Фото: © shutterstock.com

К 1 сентября на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове появится сквер памяти погибших при пожаре, сообщил временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев. Снос ТЦ планируют начать во второй половине мая.

В сквере появится часовня или мемориал – окончательное решение будет принято с учетом мнения родственников погибших и пострадавших, отмети Цивилев.  "Но самое главное, чтобы к 1 сентября, когда все дети пойдут в школу, у нас должно быть все реализовано", - добавил он.

Врио губернатора также сообщил, что снесут не только здание "Зимней вишни", но и постройки, расположенные рядом.  Расходы по сносу берут на себя собственники ТЦ.

Пожар в здании торгового центра произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе, 41 ребенок.

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