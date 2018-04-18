К 2035 году в Новой Москве построят 33 станции метро

Также сделают более 70 километров путей и 20 транспортно-пересадочных узлов.

В Москве продолжается активное строительство метрополитена. И вот, стало известно, что к 2035 году на территории Новой Москвы построят более 70 километров путей, 33 новых станции метро и 20 транспортно-пересадочных узлов.

"В ТиНАО будет осуществлено масштабное строительство объектов внеуличного транспорта. В планах — 72 километра линий метро с 33 станциями, включая продление Сокольнической линии метро после станции "Саларьево", продление Калининско-Солнцевской линии метро, строительство новой линии, соединяющей поселение Рязановское и районы Южного округа столицы, а также строительство новой линии, связывающей поселения Десеновское, Филимонковское, Сосенское со станцией Третьего пересадочного контура "Улица Новаторов", — говорит руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В настоящее время на территории Новой Москвы строится 120 километров дорог, еще около 100 километров проектируется. К 2035 году длина улично-дорожной сети ТиНАО должна составить 2100 километров.