К ЧМ-2018 в Подмосковье реконструируют 9 спортплощадок

Для этих целей федеральным бюджетом было предусмотрено более 730 миллионов рублей.

Россия в целом и Подмосковье в частности усиленно готовятся к чемпионату мира по футболу, который наша страна принимает летом нынешнего года. Как сообщает РИА "Новости", реконструкция девяти спортивных площадок в Подмосковье к ЧМ-2018 завершится в апреле нынешнего года.

"На территории Московской области сконцентрировано наибольшее количество площадок для команд-участниц мундиаля. Здесь расположено 17 тренировочных баз, на 11 из которых предусмотрены работы по строительству и реконструкции, а также прилегающей к ним инфраструктуры. Для этих целей федеральным бюджетом было предусмотрено более 730 миллионов рублей", — говорит заместитель председателя правительства Московской области, министр областного стройкомплекса Максим Фомин.

Также есть информация, что в настоящее время введены в эксплуатацию две тренировочные базы. Речь идет о площадке на базе стадиона "Сатурн" в Раменском районе и площадке стадиона "Авангард" в Домодедове.