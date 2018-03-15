Каховскую ветку метро реконструируют и включат в Большое кольцо

Работы планируется начать до конца года, вести их будут по ночам, чтобы не останавливать движение поездов
Реконструкция Каховской линии метро может начаться до конца этого года, после этого ее включат в Большое кольцо, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Практически завершена проектно-сметная документация, ограничений там нет. Работы планируется начать уже до конца этого года", - сказал Марат Хуснуллин.
Каховская ветка после реконструкции будет включена в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Заммэра отметил, что работы предстоит много – необходимо менять большой объем сетей и инженерного оборудования.
При этом, прорабатывается вариант реконструкции Каховской линии без закрытия. Работы планируется вести ночью, в технологические окна, чтобы не останавливать движение, добавил Хуснуллин.
Первый участок БКЛ длиной 10,5 км с пятью станциями открылся 26 февраля. Большая кольцевая линия протянется на 69 км, будет иметь 31 станцию и два электродепо.
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