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Как выглядят 5 самых дорогих пентхаусов Москвы?

25 марта 2018 г. 411

Стоимость квадратного метра в столичных пентхаусах часто измеряется миллионами рублей. Где располагаются самые дорогие из них и сколько именно стоят? - подробности в нашей галерее.

В Москве сейчас выставлено на продажу сразу 24 пентахуса в 10 ЖК. По оценкам экспертов Savills, средняя площадь такого лота составляет 300 кв м, а средняя цена - 425 млн руб. (7,5 млн долларов).

При этом характеристики самого дорого из лотов значительно превосходят средний уровень. Например, площадь самого дорого пентхауса составляет более 1000 кв м, а цена превышает 1 млрд рублей.

"Стоимость таких объектов может превышать среднюю стоимость квартир в том же доме в несколько раз, но покупатели готовы платить значительно больше за возможность обладать редкой жемчужиной", — указывает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Где располагаются самые дорогие пентахусы Москвы и сколько они стоят? – все подробности в нашей галерее.


№1 в рейтинге - пентхаус в клубном доме Nabokov

Стоимость квадратного метра – 3,2 млн рублей

Площадь – 500 кв м.

Клубный дом Nabokov расположен в районе Золотой мили – в самом центре столицы. Пентхаус площадью 461 кв. м занимает весь 6-й этаж и может похвастаться видами на центр Москвы, Храм Христа Спасителя, "Красный Октябрь" и другие достопримечательности. Среди других примечательных особенностей потолки 3,95 м, окна с абсолютной цветопередачей и система дополнительной очистки воздуха TION. Кроме этого, у владельца пентхауса будет доступ к собственной просторной террасе площадью 130 "квадратов".

№2 в рейтинге - пентхаус в доме "Малая Бронная 15"

Стоимость квадратного метра – 2,99 млн рублей

Площадь – 599 кв м.

Второе место рейтинга занял пентхаус, расположенный около Патриарших прудов в доме "Малая Бронная, 15". Пентхаус со всех сторон окружен открытой верандой площадью 330 кв. м, откуда открывается потрясающий вид на один из лучших района столицы.

№3 в рейтинге

Стоимость квадратного метра – 1,9 млн рублей

Площадь - 416 кв м

Пентхаус в комплексе "Звезды Арбата" – единственный пентхаус в Москве с доступом к гостиничному сервису 5* от Marriott. Его владельцу доступна вся инфраструктура отеля. Двухуровневый пентхаус занимает 12 и 13 этажи здания и имеет сразу две открытые террасы. 


№4 в рейтинге

Стоимость квадратного метра – 1,7 млн рублей

Площадь – 481 кв м

Построенный в рамках проекта Knightsbridge Private Park пентхаус располагается на территории частного парка площадью 3 га в Хамовниках. Пентхаус может похвастаться просторной террасой 262 кв. м и высокими потолками – 4,2 м. В стоимость лота также входят три машино-места в подземном паркинге.

№5 в рейтинге

Стоимость квадратного метра  - 1,5 млн рублей

Площадь – 1080  кв м

Самый просторный пентхаус столицы занимает весь девятый этаж одного из домов на Тверской улице. Его площадь составляет 1000 кв м и еще 80 кв м – прилегающая терраса. Бонусом – вид на Кремль и всю панораму исторического центра столицы.

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