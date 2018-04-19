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Какие улицы Москвы благоустроят в этом году

19 апреля 2018 г. 265
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц.

В нынешнем году в Москве приведут в порядок ряд улиц и переулков. Как сказал заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, это будет делаться в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства.

Вот, какие улицы будут благоустраивать: улица 1905 года, переулок от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, улицы и переулки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, а также несколько переулков и улиц в Кадашах.

Необходимо напомнить, что за предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц. В настоящее время сталось завершить работы по ряду объектов.

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