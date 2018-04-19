ГлавнаяГород"Каменный цветок" в Лужниках откроют вместе с сезоном фонтанов

"Каменный цветок" в Лужниках откроют вместе с сезоном фонтанов

19 апреля 2018 г. 503
Фото: © stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля осмотрел отреставрированный фонтан "Каменный цветок" на территории спорткомплекса "Лужники" и строящуюся канатную дорогу через москву-реку, передает РИА Новости.  Объект будет полностью готов ко дню открытия фонтанов в Москве, сообщил мэр.

"Каменный цветок" – один из наиболее известных объектов исторических Лужников. В центре находится скульптурная композиция в виде цветка, из бутона которого бьют 17 струй высотой до 17 метров. Их окружают еще 16 струй до 6 метров в высоту.  Контур фонтана замыкают 16 пенных струй и 72 струи-отсекатели.  

Исторический облик фонтана полностью восстановили, а техническую начинку заменили на современную. Кроме того, на центральной площади Лужников отреставрировали еще восемь фонтанов.

Канатную дорогу на 35 восьмиместных кабинок, которую запустят уже в мае, Собянин назвал уникальным объектом мирового уровня.  Дорога сможет перевозить до 1,6 тысячи человек в час. В зимнее время фуникулер будут использовать как горнолыжный подъемник с четырехместными креслами, двигающийся по укороченному маршруту между верхней и средней станциями на Воробьевых горах.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Собянин Сергей Семёнович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 апреля 2018 г. 79
Госдума может разрешить использовать маткапитал при покупке дач 79
19 апреля 2018 г. 201
Отель в доме-книжке на Новом Арбате под управлением Pentahotels открое... 201
19 апреля 2018 г. 503
"Каменный цветок" в Лужниках откроют вместе с сезоном фонтанов 503
19 апреля 2018 г. 793
Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6% 793
19 апреля 2018 г. 895
ЧМ-2018: иностранцы снимают дома на Рублевке за 150 тысяч долларов 895
19 апреля 2018 г. 1366
5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости 1366
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.