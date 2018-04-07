ГлавнаяГородКанатная дорога в "Лужниках" поедет к ЧМ-2018

Канатная дорога в "Лужниках" поедет к ЧМ-2018

7 апреля 2018 г. 194

Сейчас уже натянуты стальные тросы, в ближайшие время специалисты начнут монтировать кабины

Канатная дорога от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" будет запущена к началу Чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас полностью натянуты стальные тросы для канатной дороги. В ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров. Поставщиком кабин выступит компания Lamborghini.

"В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", - сказал Марат Хуснуллин.

Протяженность дороги составит 700 метров. На ней будут три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская" и "Лужники", кабины пойдут по малому и большому кругам. Путь до стадиона "Лужники" по канатке займет всего 5 минут.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
7 апреля 2018 г. 194
Канатная дорога в "Лужниках" поедет к ЧМ-2018 194
7 апреля 2018 г. 319
«Дорожную карту» по проблемному ЖК «Царицыно» подготовят в ближайшее в... 319
7 апреля 2018 г. 612
Власти усилят контроль за московскими застройщиками, работающими с ден... 612
7 апреля 2018 г. 1442
Инженер важнее экономиста: недостаток рабочих рук сказался на зарплата... 1442
6 апреля 2018 г. 2962
Брэд Питт нашел утешение в обществе архитектора 2962
6 апреля 2018 г. 1204
Расселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6% 1204
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.