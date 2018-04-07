Канатная дорога в "Лужниках" поедет к ЧМ-2018

Сейчас уже натянуты стальные тросы, в ближайшие время специалисты начнут монтировать кабины

Канатная дорога от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" будет запущена к началу Чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас полностью натянуты стальные тросы для канатной дороги. В ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров. Поставщиком кабин выступит компания Lamborghini.

"В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", - сказал Марат Хуснуллин.

Протяженность дороги составит 700 метров. На ней будут три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская" и "Лужники", кабины пойдут по малому и большому кругам. Путь до стадиона "Лужники" по канатке займет всего 5 минут.