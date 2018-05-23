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Канатная дорога в "Лужниках" заработает только после ЧМ-2018

23 мая 2018 г. 792

Ранее сообщалось, что "канатка" заработает к лету. Сам путь от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" по канатной дороге займет всего 5 минут

 

Канатная дорога от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" будет запущена после завершения Чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что канатная дорога до стадиона "Лужники" будет открыта к началу соревнований.

 "Инфраструктура канатной дороги не будет задействована в проведении чемпионата мира по футболу. Мы сразу после окончания соревнований будем запускать ее в эксплуатацию", - сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, капитальное строительство канатной дороги полностью завершено, раньше, чем это было запланировано. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Но официально она получит все бумаги и будет открыта после чемпионата мира по футболу, добавил он.

Протяженность дороги составит 700 метров. На ней будут три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская" и "Лужники", кабины пойдут по малому и большому кругам. Путь до стадиона "Лужники" до Воробьевых гор по канатке займет всего 5 минут.

 

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