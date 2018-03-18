Кандидаты предпочитают запад и центр столицы: где проголосовали Путин, Собчак и Жириновский

Уже к полудню на выборах президента России проголосовали почти все кандидаты. Большинство из них использовало для этого избирательные участки, расположенные либо на западе, либо в центре столицы.

Все кандидаты в президенты проголосовали на проходящих в стране выборах главы государства. Первым на избирательный участок пришел действующий президент Владимир Путин. По традиции он голосует на участке №2151, расположенном в здании Президиума РАН в Гагаринском районе столицы по адресу Ленинский проспект, дом 32А. Этот район относится к Юго-Западному административному округу.

На время голосования президента участок не приостанавливал свою работу, и все граждане также могли воспользоваться им для реализации своего права. Единственное, в чем проявились дополнительные меры безопасности, - гражданам пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и службе охраны главы государства.

Через несколько часов этот избирательный участок посетил еще один кандидат в президенты Сергей Бабурин, баллотирующийся от партии "Российский общенародный союз". На выборы он пришел с женой и детьми.

В первой половине дня на свои избирательные участки пришли и другие кандидаты. Например, глава "Партии роста" и бизнес-омбудсмен Борис Титов для голосования выбрал избирательный участок в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. "Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга", - прокомментировал он свой выбор.

А вот кандидат от КПРФ Павел Грудин для голосования выбрал участок в Москве. Представитель коммунистической партии проголосовал на участке №1306, расположенном в совхозе имени Ленина, директором которого он является. Территориально он относится к Юго-Восточному административному округу, к району Выхино-Жулебино.

В избирательных участках на западе Москвы голосовали и другие кандидаты. Например, лидер партии "Яблоко", кандидат в президенты Григорий Явлинский для голосования посетил участок №2579 в Крылатском.

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский голосовал в соседнем районе Очаково-Матвеевское. Он посетил участок №2714 в школе №814.

На участке, расположенном в Центральном административном округе, проголосовал кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Речь идет об участке №137, расположенном в здании гимназии №1540 на Новослободской улице Тверского района. На выборы кандидат пришел вместе с мамой.

Последней на выборы пришла единственная кандидат-женщина Ксения Собчак, баллотирующаяся от партии "Гражданская инициатива". Она голосовала по открепительному удостоверению на избирательном участке №158, расположенном в Центральном административном округе столицы в районе Хамовники. Вместе с ней избирательный участок в Большом Могильцевском переулке посетила дочь ее мужа Полина Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, и она голосовала впервые.